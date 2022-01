Fallout, scelto il regista dell'episodio pilota della serie: ecco il suo nome

Dopo un anno senza grosse novità, Amazon ha aggiornato i fan su nuovi dettagli relativi alla serie tv Fallout, basata sull'omonima serie di videogiochi. Lo show entrerà in produzione entro fine anno e Deadline ha svelato una novità in particolare particolarmente attesa dagli appassionati del videogame. Il nome del regista.

Il nuovo report annuncia che Jonathan Nolan dirigerà il pilot dello show. Nolan è il co-creatore di Westworld, che condivide alcuni elementi distopici simili a Fallout. Gli showrunner saranno Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner. Al momento nessuna novità sul casting.



La serie tv Fallout è stata annunciata per la prima volta nel 2020. Gli sviluppatori del videogame, Bethesda Game Studios saranno coinvolti nello show. Il regista Todd Howard aveva rassicurato i fan a novembre; Howard lavorerà alla serie nelle vesti di produttore esecutivo.

Il franchise di Fallout si svolge all'indomani di una guerra nucleare. Nel corso degli anni è diventato un colosso dei giochi di ruolo, uno dei più famosi e amati dai videogiocatori.



Nel progetto è coinvolta anche Lisa Joy. Ora i fan attendono ulteriori novità riguardo al casting, per comprendere meglio la direzione in cui andrà il progetto. La notizia dell'inizio della produzione della serie entro la fine dell'anno fa ben sperare per il futuro dello show.

Su Everyeye trovate un'intervista a Jonathan Nolan, showrunner di Westworld, ormai pronto a cimentarsi in una nuova avventura sul piccolo schermo.