Fallout, la seconda stagione è già (quasi) ufficiale! Si girerà in California

Di questi tempi in cui anche un'ottima serie rischia sempre di venire accantonata da un momento all'altro (sì Netflix, stiamo parlando con te), neanche un prodotto atteso come Fallout può dirsi completamente sereno: le ultime indiscrezioni, però, ci parlano di un futuro praticamente assicurato per la serie Prime Video.

Mentre da Cannes arrivano le prime reazioni a Fallout, dall'America giungono infatti conferme di un rinnovo ormai praticamente ufficioso per la serie con Walton Goggins: stando agli ultimi report, infatti, Amazon avrebbe già deciso di girare in California i prossimi episodi dell'attesissimo show tratto dalla storica saga videoludica targata Bethesda.

Ad assicurare a Fallout il futuro sarebbe, oltre alla speranza che gli ascolti rispettino le aspettative, soprattutto un fondo stanziato dalla California Film Commission per la produzione di una dozzina di serie TV: si tratta di circa 152 milioni di dollari in sgravi fiscali, di cui 25 sarebbero già stati destinati ai prossimi episodi dello show post-apocalittico.

Vedremo quando arriveranno conferme da parte della produzione, ma per quello ci sarà presumibilmente da attendere la messa in onda di questa prima stagione: stavolta, però, i fan dovrebbero davvero poter dormire sonni tranquilli! Qui, comunque, trovate un nostro approfondimento su ciò che vedremo in Fallout tra qualche giorno su Prime Video.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su