Fallout, la serie Amazon ha trovato il suo protagonista: Walton Goggins

È passato un po' di tempo da quando è stato annunciato lo sviluppo di una serie tv su Fallout, il popolare videogame di Bethesda Softworks, ma finalmente abbiamo degli aggiornamenti sul cast, e scopriamo che Walton Goggins sarà il protagonista dello show Amazon.

L'attore di Justified - L'uomo della legge e Ant-Man and The Wasp Walton Goggins è stato scelto per interpretare il protagonista dell'adattamento televisivo di Fallout targato Amazon Prime Video.

Lo show prodotto dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy porterà sullo schermo le avventure videoludiche della popolare saga, ma al momento non sappiamo ancora esattamente quali (si vocifera che per la sua prima stagione la serie Amazon possa prendere ispirazione da Fallout 3) e di conseguenza non siamo a conoscenza di alcun dettaglio sul personaggio che sarà interpretato da Goggins.

Si ipotizza, tuttavia, che questi possa portare sullo schermo un Ghoul, che nel contesto del gioco sono degli umani che hanno subito dei mutamenti genetici dopo essere rimasti esposti a lungo tempo alle radiazioni della Grande Guerra.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner saranno gli showrunner di Fallout, con Jonathan Nolan ne dietro la cinepresa per la premiere. La serie è al momento in fase di pre-produzione, mentre le riprese dovrebbero iniziare proprio quest'anno.