Fallout: la serie Prime Video vuole assolutamente rispettare questo aspetto del videogame

Fallout si prepara a portare sul medium televisivo la complessa narrazione della saga videoludica dovendo tenere a mente diverse caratteristiche dei giochi che sarà importante riproporre nella serie tv ormai vicina al debutto. In particolare, un aspetto del franchise, verrà raccontato in modo del tutto simile a quanto visto nelle opere originali.

Dopo aver riportato le parole di Jonathan Nolan sul fatto che Fallout non sia pensata per accontentare i fan, torniamo ad occuparci dell’atteso adattamento per parlare dei tanti aspetti della serie che riproporranno situazioni chiave dei videogiochi.

Se sappiamo che la Confraternita d’Acciaio ricoprirà un ruolo chiave nel racconto e abbiamo già potuto intuire il ruolo che i Vault avranno nell’universo narrato, pare certo che l’idea che i personaggi fuoriusciti dai bunker si ritroveranno a dover affrontare un difficile percorso capace di trasformarli nel più terribile dei modi, sarà uno dei temi centrali dell’opera.

Lucy, sarà, infatti, improvvisamente catapultata in un mondo fatto di caos e violenza, pronta a scoprire e a dare vita a dei lati sconosciuti del proprio carattere e del proprio istinto di sopravvivenza, diventando a tutti gli effetti “Una piccola assassina”.

In fondo, Jonathan Nolan ha spiegato di essere un grande appassionato di Fallout, rivelando come il terzo capitolo lo abbia impegnato per circa un anno e anticipando una passione che, in questo senso, dovrebbe fare dormire tranquilli i fan.

In attesa dell’11 aprile e del debutto della seriesu Amazon Prime Video, vi lasciamo all’intenso trailer finale di Fallout.