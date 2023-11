Fallout, la serie racconterà anche le origini dell'iconico Vault Boy!

Sin dal 1997 il Vault Boy accompagna i giocatori di Fallout nelle loro avventure: dal primo capitolo della popolarissima saga videoludica molte cose sono cambiate, ma la sua mascotte ha resistito a ben 26 anni di storia e non sembra aver intenzione di abdicare, neanche in occasione dell'attesissima serie TV in arrivo.

Nel giorno in cui le prime foto di Fallout ci hanno permesso di farci un'idea di ciò che vedremo nella prima trasposizione live-action del videogioco ambientato in un mondo post-olocausto nucleare, l'autore Todd Howard (che della serie è anche produttore esecutivo) ci ha infatti anticipato qualcosa di potenzialmente molto interessante.

Parlando dello show, infatti, Howard ha lasciato intendere che la famosissima mascotte della Vault-tec potrebbe ricevere anche una sorta di origin story: "Ne è venuto fuori qualcosa di davvero molto intelligente" sono state le sue parole. Il Vault Boy, come ricorderete, è presente praticamente ovunque nel mondo del gioco, dal cibo agli abiti, a testimoniare l'onnipresenza della Vault-tec nell'universo post-apocalittico di Fallout.

Vedremo con quale pretesto ci verrà raccontata la storia di quel simpatico omino dall'aspetto così tipicamente anni '50 che da quasi 30 anni rappresenta la saga targata Bethesda: siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti: noi, ovviamente, aspettiamo fiduciosi il momento in cui potremo saperne di più.