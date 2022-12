Fallout, la serie ha una storia del tutto nuova! Todd Howard sbalordito: 'La adorerete'

L'unico timore di fronte a tutte queste aspettative create intorno alla serie di Fallout, è che poi siano così alte da non riuscire a soddisfarle. Perché da ogni parte ci giriamo, solo ammirazione. Ora il big di Bethesda, Todd Howard, spiega perché ha detto sì, dopo anni di rifiuti, a un adattamento: "È il vero spirito di Fallout".

A parte qualche sporadica immagine leak dal set e un primo filmato ufficiale che ha mostrato di sfuggita l’armatura atomica nella serie Fallout, con tanto di Jonathan Nolan mentre sorseggia una Nuka Cola nel pieno della Wasteland, non si sa molto sulla serie in sviluppo per Amazon Prime. Sappiamo che le riprese sono in corso, ma a parte quei leak (comunque succulenti) nulla esce dal set neanche in termini di sinossi. Ma ora è il big di Bethesda ad anticipare molto, anche sulle novità portate dal progetto, dopo aver visionato tutto il materiale realizzato finora.

Durante il podcast di Lex Friedman è intervenuto Todd Howard: “Stanno facendo un lavoro davvero incredibile. Penso che se vi piace questo mondo, rimarrete semplicemente sbalorditi. Posto che che io non ho mai realizzato uno show televisivo. E posto che nessuno si mette a realizzarlo se non desidera renderlo eccezionale. Posto questo posso dirvi che questo è a un livello ulteriore: la loro attenzione ai dettagli, sono ossessivi con ogni elemento sullo schermo. Ero sbalordito. Non voglio rovinare tutto, ma quando le persone lo vedranno, diranno semplicemente: 'Wow'".

Howard ha anche anticipato che, in linea con l’approccio dei vari capitoli videoludici, la serie di Fallout racconterà una storia completamente nuova. Pur restando fedele a ogni dettagli di quell’universo, ripartirà da nuovi personaggi, ambientazioni geografiche e temporali. Che è anche il motivo per cui Bethesda ha accettato questo adattamento dopo aver passato anni a rifiutare decine di proposte: "Quando le persone si proponevano di fare un film, volevano raccontare la storia di Fallout 3 o raccontare di nuovo la storia di Fallout 4. E non era un granché come idea. Per questo è stato: 'Ehi, facciamo qualcosa che ESISTE nel mondo di Fallout'".

Questo, rincara Howard, è molto più in linea con lo spirito della saga: “Non si tratta di raccontare una storia già vista. Bisogna scoprire nuove aree della mappa. È importante raccontare una storia che si adatti al mondo che abbiamo costruito, non infranga nessuna delle regole, possa fare riferimento a cose nei giochi. Ma non una rivisitazione dei giochi. Esiste nello stesso mondo ma è un pezzo unico, quindi aggiunge sempre qualcosa. Inoltre, anche le persone che non hanno giocato a Fallout, che non possono sperimentare quanto sia follemente fantastico, possono guardare la serie e apprezzarla nella sua autonomia”.

Sappiamo che, come nei videogiochi, la storia avrà inizio a partire dall’uscita da un Vault e fra i vari leak abbiamo ricevuto tantissime immagini del nuovo Vault 32!