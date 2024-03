Fallout: la serie tv sarà un 'Fallout 5' e molto diversa da The Last of Us di HBO

Dopo le nuove foto della serie di Fallout, lo showrunner ha parlato della trama dello show, concettualmente diversa da quella di The Last Of us di HBO.

Jonathan Nolan, fratello del più celebre Christopher, sarà alla guida della nuova serie Tv basata sull’omonimo videogioco. Ma lo showrunner ha tenuto a precisare che lo show non sarà un adattamento delle trame già esistenti, ma più un seguito, quasi un Fallout 5. Queste le sue parole a Total Issue:

“Fin dalla prima conversazione con Todd [Howard, game director di Fallout 3 e 4 e produttore esecutivo dello show] siamo stati entusiasti di una storia originale. Fallout, nella mia carriera, è più vicino al lavoro che abbiamo fatto nell'adattamento di Batman, dove c'è così tanta narrazione nell'universo di Batman che non esiste una versione canonica; quindi, sei libero di inventare la tua. Ognuno dei giochi di [Fallout] è una storia a sé stante - città diversa, protagonista distinto - all'interno della stessa mitologia. La nostra serie sta ai giochi come i giochi stanno l'uno all'altro. È quasi come se fossimo Fallout 5. Non voglio sembrare presuntuoso, ma è solo una versione non interattiva, giusto?”

Alle sue parole si sono aggiunte quelle del co-showrunner Graham Wagner, che ha commentato il successo di The Last of us: “Ora c'è un'aspettativa del tipo: 'Wow, possono davvero essere fantastiche'. In un modo perverso, vorrei che ci fosse più snobismo verso queste serie, così avremmo potuto essere i primi!”.

Se ancora non l’avete visto, qui potrete trovare il primo trailer ufficiale di Fallout.