Fallout, la serie tv è in buone mani? La storia dello studio Kilter Films

Dopo aver analizzato nel dettaglio tutti gli attori del cast di Fallout, andiamo ancora di più dietro le quinte dell'attesa serie tv di Prime Video per scoprire la storia di Kilter Films, lo studio di produzione che ha portato sul piccolo schermo il famoso videogame Bethesda.

Kilter Films è la società di produzione fondata e gestita da Lisa Joy e Jonathan Nolan: Nolan, fratello del più famoso Christopher, è uno scrittore, regista e produttore acclamato dalla critica e nominato all'Oscar e all'Emmy, noto per il suo lavoro come co-sceneggiatore per Il cavaliere oscuro, Interstellar e Memento, mentre Joy è una scrittrice, regista e produttrice nominata all'Emmy Award. Insieme, la coppia ha creato tramite Kilter Films Westworld, serie tv di fantascienza di successo distribuita da HBO, che nel corso degli anni ha accumulato 54 nomination agli Emmy, oltre a nomination DGA, WGA, PGA e SAG.

Inoltre, attraverso l'accordo first look con Amazon, la Kilter Films ha prodotto l'adattamento in serie del romanzo thriller fantascientifico di William Gibson del 2014, The Peripheral, con Chloe Grace Moretz e Gary Carr, che racconta la storia di una donna in un'America del prossimo futuro in cui la tecnologia ha iniziato a cambiare la società, mentre per il cinema Joy ha fatto il suo debutto alla regia con Reminiscence per la Warner Bros, con noir futuristico con protagonisti Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton. In precedenza, la Kilter Films ha creato e prodotto la serie poliziesca della CBS nominata agli Emmy nel 2011-2016, Person of Interest con Jim Caviezel, Michael Emerson e Taraji P. Henson.

