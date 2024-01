Fallout, la serie tv Prime Video è canonica con i videogame? Parla Jonathan Nolan

La serie tv di Fallout promette di catturare lo spirito dei videogiochi originali, ma sarà ambientata nello stesso universo narrativo al centro della saga interattiva di Bethesda? Nel corso di una nuova intervista, il co-creatore dello show Jonathan Nolan ha parlato proprio di questo aspetto.

"Ogni gioco ha un diverso set di personaggi", ha detto il regista - creatore di Westworld e fratello/collaboratore di Christopher Nolan - ai microfoni di FandomWire. “Ogni gioco è un’avventura diversa, ma ciascuno di quei giochi trova il modo di farsi strada nello stesso mondo. Una delle cose di cui sono orgoglioso della serie è il modo in cui esiste in relazione al canone, proprio come fanno i vari capitoli del franchise di videogame."

Graham Wagner, co-creatore della serie tv Prime Video, ha chiarito che Fallout racconterà una storia originale e non sarà l'adattamento di uno specifico videogame: “Non stiamo adattando una narrazione specifica pre-esistente nella serie originale. Stiamo semplicemente creando una nuova storia nella stessa ambientazione, e penso che sia questo il bello dei videogame di Fallout: quando giochi puoi creare la tua esperienza in quel mondo, e la serie tv rappresenta la nostra esperienza in questo franchise."

La serie di Fallout uscirà il 12 aprile prossimo, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video. Per altri contenuti guardate la nuova foto ufficiale di Fallout.