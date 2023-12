Fallout: la serie tv Prime Video catturerà lo spirito RPG con 3 prospettive differenti

Dopo aver anticipato la serie tv di Fallout come un vero e proprio Fallout 5, riferendosi alla numerazione dei videogame originali, i creatori della produzione targata Prime Video hanno rilanciato promettendo che lo show rispecchierà fedelmente le caratteristiche RPG del franchise.

In un'intervista al CCXP in Brasile, i creatori della serie Jonathan Nolan, Lisa Joy e Graham Wagner hanno discusso di come Fallout utilizzerà tre diverse prospettive per rievocare lo spirito da gioco di ruolo dei videogame Bethesda, i quali sono famosi per l'ampia libertà concessa al giocatore, che può creare il proprio personaggio e prendere decisioni morali per influenzare il corso della storia.

"Uno degli aspetti distintivi di Fallout sono le varie fazioni", ha detto Nolan. "Anche noi, nella serie, abbiamo il nostro Abitante del Vault, la nostra Confraternita d'Acciaio e il nostro Ghoul: in questo modo avremo diverse prospettive sul mondo in cui è ambientata la storia, con l'abitante del Vault altruista e buona pronta a diffondere la dottrina dei valori americani vecchio stampo nella Zona Desolata, un altro personaggio che invece non può permettersi il lusso di seguire una morale perché ha vissuto in superficie e ha dovuto imparare a sopravvivere e di conseguenza è entrato nella Confraternita d'Acciaio, e poi ovviamente c'è Walton Goggins nei panni del Ghoul, che la storia racconterà sia al presente che al passato, quando era una persona molto, molto diversa. Ho pensato che, adottando questo approccio, potessimo dare al pubblico l'esperienza dei videogiochi di Fallout all'interno di una struttura narrativa lineare."

Insomma, il team dietro lo show televisivo di Fallout sta facendo tutto il possibile per ricreare l'atmosfera del famoso videogame, e le premesse sembrano molto buone. La premiere della serie è prevista per il 12 aprile su Prime Video: nel frattempo, recuperate il primo trailer ufficiale di Fallout.