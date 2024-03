Fallout, lo showrunner promette tante nuove stagioni: 'Abbiamo un sacco di idee'

Una domanda che molti fan si stanno facendo in questi giorni è quante stagioni avrà Fallout, la serie tv di Prime Video basata sul famoso videogame: ebbene, il co-showrunner Graham Wagner, che ha scritto la serie insieme a Jonathan Nolan, sembra avere le idee abbastanza chiare.

"Ci sono montagne di cose che vogliamo fare", ha detto Wagner alla rivista SFX nel nuovo numero, che presenta la stagione 5 di Star Trek: Discovery in copertina. "Stiamo parlando di migliaia di ore di gioco, se prendiamo come fonte principale le nostre esperienze sui videogiochi di Fallout, quindi chiaramente non abbiamo potuto inserire tutto quanto in solo otto episodi".

Il dramma d'azione, basato sull'omonimo e popolarissimo franchise di videogiochi, è ambientato in una versione post-apocalittica di Los Angeles devastata dalla guerra nucleare. Ella Purnell interpreta Lucy, un'Abitante del Vault che è costretta a tornare in superficie per la prima volta dopo centinaia di anni dall'apocalisse nucleare. Fallout è stato creato da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppato dai creatori di Westword Lisa Joy e Jonathan Nolan. Il cast include Walton Goggins, Mike Doyle, Xelia Mendes-Jondes, Aaron Moten, Johnny Pemberton, Zach Cherry, Moises Arias e Kyle MacLachlan.

"Fallout, in molti modi, racconta la storia di chi riesce a ricostruire il mondo, di chi riesce a ricreare un modello di società", ha aggiunto Wagner, proiettando la serie verso il futuro: "Pensiamo che il tema della famiglia sia piuttosto organico a questo tipo di narrazione perché l'elemento fondamentale della società è la famiglia. Vedremo come si evolveranno le cose".

