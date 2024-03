Fallout, lo showrunner vuole più stagioni: 'Abbiamo appena grattato la superficie'

Chi conosce Fallout sa benissimo la mole di materiale che il videogioco targato Bethesda offre nell'ottica di una trasposizione sul piccolo schermo: le potenzialità sotto quest'aspetto sono pressoché infinite, e a condividere questo punto di vista sembra essere anche il co-showrunner della serie, Graham Wagner.

In vista dell'esordio dello show definito come un vero e proprio Fallout 5 dal suo collega Jonathan Nolan, Wagner ha infatti chiarito che, se fosse per lui, la serie avrebbe praticamente già in mano la certezza di proseguire per altre stagioni.

"Nel mondo della televisione è un periodo di incertezza. L'arte del season finale è diventata una cosa tipo: dai quanto più senso di chiusura possibile, ma lascia aperta la porta per farne ancora. Noi abbiamo la sensazione di aver appena grattato la superficie dell'universo di Fallout. Abbiamo letteralmente pile e pile di documenti e roba nella quale non vediamo l'ora di addentrarci. Incrociamo le dita nella speranza di avere l'opportunità di realizzare anche tutta quella roba" sono state le sue parole.

Vedremo, dunque, se i primi episodi di Fallout godranno di un successo tale da giustificare il rinnovo dello show: al momento, comunque, la curiosità di scoprire quanto valido sia il prodotto finale non manca di certo!