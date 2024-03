Fallout, ci siamo! La prima clip ufficiale anticipa l'uscita della serie

Manca sempre meno al debutto dell'adattamento televisivo di Fallout su Prime Video: l'attesissima serie TV porterà sul piccolo schermo una storia originale e folle come anticipato dalla prima clip ufficiale!

Prime Video ha rilasciato un'esilarante clip in anteprima con protagonista Lucy, abitante del Vault interpretata da Ella Purnell (Yellowjackets) affrontare Il Goul, personaggio interpretato da Walton Goggins, intento a terrorizzare tutti gli abitanti della città. Il dardo sparato da Lucy, però, è "una piccola goccia in un secchio di droga molto, molto grande" per Ghoul che estrae la pistola pronto a rispondere alla giovane. In aiuto di Lucy viene un membro della Confraternita d'Acciaio che minaccia Ghoul in difesa della ragazza.

Lucy è una degli abitanti del Vault, i principali protagonisti dei videogame: dopo aver passato 20 anni in bunker sotterranei per evitare l'apocalisse nucleare, una volta emersi sono convinti di essere gli unici sopravvissuti. Eppure in superficie il mondo è andato avanti, in un modo o nell'altro, e adesso dovranno trovarsi faccia a faccia con i personaggi più bizzarri.

Fallout, dai co-creatori di West World Jonathan Nolan e Lisa Joy, sarà un vero banco di prova: se lo show riuscirà a superare gli scetticismi, le idee sembrano non mancare per lo sviluppo di numerose stagioni di Fallout.

