Fallout, spiegazione del finale della prima stagione: cosa succede?

Amazon Prime Video ha pubblicato da poco la nuovissima serie Fallout, e nonostante siano passato poche ore, c’è chi avrà già concluso la visione dello show. E quindi, come si conclude Fallout? Attenzione, da qui in poi saranno presenti spoiler.

Senza riportare esattamente i fatti avvenuti durante il finale di stagione, è chiaro che Lucy non riesca più a vedere Hank come suo padre. Ora è un rappresentante del male della Vault-Tec con cui ha dovuto fare i conti nel corso della serie. È lui il motivo per cui sua madre è ora un ghoul in decomposizione, è lui il motivo per cui Maximus ha avuto la sua intera vita distrutta da bambino, ed è lui il motivo per cui le è stato fatto il lavaggio del cervello.

Hank sarà molto probabilmente il motore di un’eventuale seconda stagione. Sembra proprio che il villain, difatti, dopo essere scappato verso l’orizzonte, stia cercando qualcuno in New Vegas. Esatto, proprio l'ambientazione di Fallout: New Vegas, un luogo iconico dell'universo videoludico di Fallout. Mentre per quanto riguarda Lucy, Maximum e il Ghoul? Le tre storie in qualche modo si separano nuovamente, con Lucy e il Ghoul pronti a intraprendere un viaggio, mentre Maximum, nonostante l’accoglienza eroica da parte della fratellanza d’acciaio, si ritrova lontano dalla donna che ama. Come proseguirà la narrazione da qui in poi? Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Fallout.

