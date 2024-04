Fallout, spiegazione e riassunto del finale di stagione: cliffhanger in vista della S2?

La prima stagione di Fallout è arrivata tutta assieme su Prime Video, e tantissime persone hanno fatto binge watching per finirla in fretta: vediamo allora assieme il riassunto del finale di stagione, spiegando cos'è successo e come si collegherà alla prossima. Qua se volete i numeri di Fallout su Prime Video.

Nel finale di Fallout scopriamo la verità su Hank MacLean: nato prima delle bombe nucleari sganciate dalla stessa Vault-Tec, era rimasto criogenicamente congelato fino al suo risveglio nel Vault 31, ed era stato lui a distruggere Shady Sands con l'aiuto della Vault-Tech, per riprendersi i suoi figli, condannando la moglie a diventare un ghoul.

Dopo che Maximus lo libera per sbaglio, Cooper Howard arriva, lo riconosce e gli permette di scappare, così che lui e Lucy possano inseguirlo verso chi comanda la Vault-Tech. Nel mentre la fusione a freddo viene completata e la Confraternita celebra Maximus come uccisore di Moldaver.

Hank quindi è fuggito verso quella che sembra essere New Vegas, luogo in cui dovrebbe nascondersi la Vault-Tech, magari con la moglie di Cooper Howard ancora a capo delle operazioni (e magari pure con la figlia) che il ghoul co-protagonista della serie vuole ritrovare.

Resta anche da capire il destino di Norm, il fratello di Lucy, bloccato nel Vault 31 con tutti gli esecutivi dell'azienda in sonno criostatico. Potrebbe aprire le loro capsule e creare un vero e proprio disastro per la Vault-Tech? L'opzione è decisamente probabile.

E secondo voi come andrà?

