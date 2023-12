Fallout, quante stagioni avrà la serie live-action Prime Video?

Con Fallout Prime Video ha deciso di calare un asso mica male: la serie ispirata alla popolarissima saga videoludica targata Bethesda si è presentata immediatamente come una delle più attese della prossima stagione, e d'altronde il materiale a cui attingere è così tanto da far già pensare a un possibile continuo.

In questi giorni in cui l'hype è alle stelle grazie alle prime foto di Falloute, una delle domande che spontaneamente ci poniamo riguarda quindi, ovviamente, il numero di stagioni per cui Amazon porterà avanti lo show con Walton Goggins: si tratterà di un'unica stagione a sé stante o si andrà avanti anche negli anni successivi?

Al momento, come sempre accade in questi casi, non c'è una risposta certa al quesito di cui sopra: dalle parti di Prime Video avranno sicuramente in testa un piano al quale attenersi, ma come d'abitudine ci sarà presumibilmente da attendere il finale di questa prima stagione con i relativi riscontri in termini di gradimento e visualizzazioni per scoprire se lo show verrà rinnovato.

A occhio, comunque, è plausibile che l'idea sia quella di andare avanti per più stagioni, vista l'immensa mole di materiale a disposizione: e voi, quali storyline vorreste vedere adattate? Pensate che una sola stagione possa essere sufficiente? Fatecelo sapere nei commenti!