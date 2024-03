Fallout, quante stagioni ha in programma Amazon Prime Video?

Chi è al corrente della modalità scelta da Prime Video per la distribuzione degli episodi di Fallout si starà forse preparando ad una seduta intensiva di binge watching, cui sperabilmente seguirà la canonica curiosità circa un seguito della serie tratta dal celeberrimo franchise videoludico.

Fallout non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione, tuttavia il materiale da esplorare (con i videogiochi legati alla saga principale e i vari spin-off) è decisamente ampio. La prima stagione, in uscita su Prime l’11 aprile 2024, avrà il compito di costruire un universo complesso, gettando le basi per gli eventuali sequel televisivi. Jonathan Nolan ha spiegato che lo scopo della serie tv di Fallout non sarà accontentare a tutti i costi i fan, ma è chiaro che gli 8 episodi d'esordio dovranno attirare l’attenzione tanto dei conoscitori del gioco quanto di coloro che ne sanno poco o niente.

Resta il fatto che, vista la grande mole di elementi narrativi e visivi potenzialmente da sviluppare, la realizzazione di stagioni ulteriori rientra nei piani degli autori. A confermarlo, in una recente intervista a Total Film, il co-creatore della serie Graham Wagner: “Sentiamo di aver appena scalfito la superficie dell’universo di Fallout. Abbiamo letteralmente pagine e pagine che, in caso di successo, siamo ansiosi di approfondire. Incrociamo le dita, sperando che avremo la possibilità di realizzare tutte queste cose”. Per scoprire se questo desiderio si concretizzerà, bisogna aspettare i riscontri di Fallout in termini di visualizzazioni: visto l’enorme impegno produttivo, Prime Video dovrà accertarsi che i numeri giustifichino la realizzazione di una seconda stagione.

