Fallout, quante stagioni ha in programma Prime Video?

Ormai manca davvero poco per entrare nel mondo di Fallout creato da Amazon Prime Video. La serie televisiva debutterà in streaming il 12 aprile 2024 ed è pronta a fare incetta di visualizzazioni: ma quante stagioni ci potrebbero essere sulla piattaforma? Proviamo a capirlo assieme.

Prima di tutto eccovi ancora una volta il trailer di Fallout su Prime Video, così se per caso non l'aveste visto potete entrare nel mood della serie. Il prodotto al momento si compone di una stagione soltanto per otto episodi, ma non si sa se li vedremo settimana per settimana oppure tutti assieme.

Vista l'importanza videoludica dei giochi, e soprattutto quanta lore racchiudono, viene da chiederci quali sono i piani di Prime Video per Fallout. Al momento non è stata confermata una seconda stagione per la serie: dato il costo elevato che un prodotto del genere ha, è normale che la piattaforma voglia prima valutarne l'impatto e poi eventualmente confermare il suo proseguimento.

Da un lato c'è la possibilità che Fallout abbia soltanto una stagione (visto che comunque racconta una storia non ripresa direttamente dai giochi) ma è normale pensare che nei piani di Prime Video la serie possa andare avanti parecchio.

E soprattutto questo elemento di "originalità" rispetto ai videogiochi apre a diverse opzioni dopo la prima stagione: farne altre che continuino questa storia oppure andare a riprendere la controparte videoludica e creare spin-off di qualsiasi tipo.

Insomma, Prime Video potrebbe davvero trasformare Fallout in un blockbuster seriale. E voi guarderete la serie oppure no? Cosa vi aspettate? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo anche la reazione dei fan al trailer di Fallout.