Fallout, le star della serie Amazon hanno indossato dei Pip-Boy realmente funzionanti!

Chi ha giocato a Fallout lo sa: il Pip-Boy è uno strumento fondamentale nell'esplorazione del mondo post-apocalittico nel quale è ambientato il gioco. Simile a un evolutissimo (e decisamente più ingombrante) orologio da polso, il computer indossabile viene fornito a ogni abitante dei Vault: sarà stato così anche per le star della serie?

La risposta è sì! Le star dello show che arriverà in anticipo su Prime Video hanno infatti ricevuto in dotazione dei Pip-Boy perfettamente funzionanti durante i giorni delle riprese: "Ho amato lavorare con il piccolo Pip-Boy. Il fatto di prendere quell'idea, un concetto animato, e tramutarlo in qualcosa di reale e tangibile è geniale. Li hanno anche programmati in modo che sopra ci fosse della roba con cui potessimo interagire" sono state le parole di Kyle MacLachlan.

La star di Twin Peaks non ci ha svelato troppi dettagli su cosa facesse effettivamente il Pip-Boy, ma ha aggiunto: "Era tutto pre-programmato, ma c'erano effettivamente delle cose con cui potessimo interagire, non era semplicemente come guardare uno schermo vuoto. C'erano effettivamente delle operazioni che venivano effettuate lì dentro, il che per un attore è molto utile". Nell'attesa dell'esordio della prima stagione dello show, intanto, vi ricordiamo che la seconda stagione di Fallout è già quasi ufficiale!

