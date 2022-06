Fallout, la star di Twin Peaks Kyle MacLachlan e altri due attori si uniscono al cast

Dopo l'aggiunta di Ella Purnell al cast di Fallout ecco arrivare tre nuovi nomi sul set dell'adattamento targato Amazon del celebre titolo videoludico, incluso il Kyle MacLachlan di Twin Peaks.

Continua a crescere il cast di Fallout, la nuova serie Amazon adattamento dell'omonimo videogioco di Bethesda Softworks che ha già arruolato Walton Goggins come suo protagonista.

Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Dune), Xelia Mendes-Jones (Havoc, Sans Comic) e Aaron Moten (Disjointed, Mozart in the Jungle) si aggiungono infatti all'ensemble, ma ancora una volta non ci è dato sapere che ruolo interpreteranno nello show. Tutto ciò che sappiamo è che si tratterà di series regular, quindi li vedremo piuttosto spesso sullo schermo.

La serie è prodotta dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, con il primo anche regista della premiere e con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner come sceneggiatrici e showrunner designate.

Tra le ispirazioni della prima stagione di Fallout pare vi sia in particolare il terzo capitolo della saga videoludica, ma staremo a vedere. L'ambientazione, tuttavia, pare che sia proprio l'ucronia che ha portato il futuro che avevano in mente gli Americani negli anni '40 ad esplodere invece in una guerra nucleare nel 2077.

E voi, quanto hype avete per l'adattamento televisivo di Fallout? Fateci sapere nei commenti.