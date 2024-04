Fallout sta avendo successo? Scopriamo i dati di streaming su Prime Video

Fallout ha avuto successo su Prime Video? Dopo aver scoperto le curiosità legate alla violenza contenuta in Fallout, diamo un'occhiata ai primi dati fatti registrare dalla serie tv sul servizio di streaming on demand di Amazon.

Possiamo confermarvi che, a pochi giorni dall'uscita sulla piattaforma di streaming on demand, Fallout è ufficialmente la serie tv numero uno su Prime Video: la forte performance post-debutto dell'adattamento televisivo del videogioco Bethesda non sarà una sorpresa per i fan, dato che la serie ha ricevuto elogi quasi unanimi sia dalla critica che dagli appassionati dei giochi, ma certamente farà piacere a molti constatare che a quanto pare lo show prodotto e co-diretto da Jonathan Nolan ha saputo conquistare anche ill grande pubblico. In calce all'articolo, tra l'altro, il risultato di Fallout è stato celebrato anche da Prime Video, che si è rivolto all'account X ufficiale della serie per celebrare questo importante obiettivo, specialmente in vista di un possibile rinnovo di Fallout per la stagione 2.

Inizialmente previsto per il 12 aprile e spostato fino all'11 aprile, Fallout è stato presentato in anteprima il 10 aprile, con tutti gli otto episodi rilasciati simultaneamente il giorno del lancio secondo il modello binge-watching.

Il cast della serie, lo ricordiamo, vede protagonisti Ella Purnell, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.

