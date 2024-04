Fallout: in che modo il successo di The Last of Us ha aiuto la serie Prime Video

Jonathan Nolan, l’uomo dietro alla serie tv su Fallout, ha voluto ricordare l’incredibile importanza del successo di The Last of Us sulla realizzazione del nuovo adattamento, ricordando come lo show di Craig Mazin e Nel Druckmann rappresenti una vera e propria pietra miliare per chi vorrà trasporre altre narrazioni nate nell’universo videoludico.

Dopo aver condiviso il nuovo poster di Fallout, torniamo ad occuparci della serie Amazon Prime Video, sempre più vicina al debutto sulla piattaforma, per riportare le parole del fratello di Christoper, chiamato a essere produttore, sceneggiatore e regista del nuovo show post-apocalittico.

Queste le parole del filmmaker londinese: “Quando Todd Howard e io ci siamo seduto a pranzo per la prima volta, il livello non solo non era alto, ma era addirittura inesistente, soprattutto per quanto riguardasse lo spazio televisivo. C’erano persona che adattavano un gioco in prima persona con le case di produzione che pensavano si dovesse avere anche in tv un punto di vista in prima persona. Sarebbe stato bello essere il primo, ma quando qualcuno fa qualcosa di buono come The Last of Us, è più facile, perché improvvisamente tutti capiscono cosa sia possibile fare”.

Quindi, Nolan è entrato più nel dettaglio della sua opera e di come si sia lasciato ispirare dagli originali: “La guida era costituita dai giochi. Il senso dell’umorismo e dell’ironia e il livello di satira hanno donato per esempio a Fallout 3 un tono unico. È politico. Ha un punto di vista folle ed è incredibilmente violento”.

In attesa di poter finalmente vedere la serie, in uscita l’11 aprile 2024, vi lasciamo al bellissimo trailer di Fallout.

