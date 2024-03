Fallout: svelata l'unica condizione di Bethesda per la serie tv Prime Video

Fallout non sarà "solo una serie per accontentare i fan" e su questo il produttore della serie Jonathan Nolan è stato chiarissimo. L'adattamento Prime Video avrà una propria identità, con una storia del tutto originale.

Tuttavia il coinvolgimento di Todd Howard, game director di Bethesda, ha richiesto una sola condizione per la realizzazione dell'adattamento televisivo: Howard, infatti, secondo il racconto della co-showrunner Geneva Robertson-Dworet, avrebbe dato piena libertà allo sviluppo della trama assicurandosi, però, che la serie TV non contraddicesse nessun finale importante del gioco. Una richiesta abbastanza ragionevole, messa in chiaro dallo sviluppatore di videogame, che è stata equilibrata con la scrittura della sceneggiatura.

La scelta di optare per una storia originale anziché un adattamento di uno dei progetti della serie Fallout ha dietro delle motivazioni legate ai fan dei videogiochi: "Se avessimo adattato un gioco specifico, non sarebbe stato così fedele - ha spiegato la produttrice Lisa Joy - perché è un gioco a mondo aperto e l'esperienza di ogni giocatore è diversa".

Ambientata 200 anni dopo l'apocalisse, Fallout racconta le avventure dei sopravvissuti che, usciti dai lussuosi rifugi antiatomici, sono costretti a tornare nell'universo strambo e molto violento che li aspetta in superficie. La serie debutterà su Prime Video l'11 aprile: nell'attesa non perdetevi l'incredibile trailer di Fallout!

Alla Ricerca di Nemo - Collection 2016 (DVD) è uno dei più venduti oggi su