Fallout ha svelato l'attore perfetto per il nuovo Kang della Marvel?

Fallout avrà la sua seconda stagione e non stupisce considerato il grande successo che ha travolto l'adattamento televisivo dell'iconico videogame post apocalittico. Atmosfere fedeli, una trama coinvolgente per non parlare della performance dei tre protagonisti Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten.

E proprio quest'ultimo forse avrebbe trovato in Fallout la vetrina giusta per diventare un temutissimo villain del MCU. Sarà forse Aaron Moten il nuovo Kang? Tutto tace dai Marvel Studios dopo il licenziamento di Jonathan Majors e le ipotesi avallate finora suggeriscono tra i candidati Colman Domingo come prossimo Kang ma, al momento, si tratta solo di speculazioni.

Aaron Moten ha già dimostrato la sua abilità nel portare alla vita personaggi complessi e sfaccettati. Con ruoli in serie televisive di successo come Disjointed e Mozart in the Jungle, Moten ha dimostrato di avere la gamma necessaria per interpretare sia personaggi drammatici che comici che potrebbe rivelarsi una qualità preziosa per un villain come Kang. Non dimentichiamo, inoltre, una certa somiglianza con Jonathan Majors che spinge sulla possibilità che i Marvel Studios possano prendere in considerazione Aaron Moten come un candidato perfetto per il nuovo Kang.Non possiamo che aspettare con impazienza ulteriori sviluppi e annunci ufficiali mentre Aaron Moten si gode il successo di Fallout.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Aaron Moten nei panni di Kang? Scrivetecelo nei commenti!

La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti oggi su