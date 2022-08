Fallout, tantissime foto del Vault 32 dalla serie Amazon: accuratissimo!

Continuano i lavori di allestimento dei magnifici set di Fallout, la nuova costosissima serie Amazon tratta dal noto franchise videoludico di Bethesda. In un precedente leak avevamo dato uno sguardo, in lontananza, al Vault protagonista. Ora ha un numero, una nursery e un'intero cortile coltivato in questa nuova serie di immagini!

Per tutti gli appassionati del videogioco di Bethesda, ogni nuova immagine proveniente dagli studios di Amazon Prime è letteralmente oro per gli occhi. Soprattutto perché, a giudicare da quanto arrivato finora, il primo adattamento su schermo della nota saga videoludica sta mantenendo una fedeltà encomiabile allo stile e alle livree immaginate per il futuro postapocalittico che fa seguito all’olocausto nucleare del 23 ottobre 2077.

Fallout, uno dei migliori videogiochi nonché universi narrativi videoludici che siano mai stati creati, deve tutto alle alternative ucroniche e soprattutto alle ambientazioni retro-futuristiche su cui ha costruito il proprio successo. La profondità di quel mondo chiamava a gran voce un adattamento, ma il lavoro di trasposizione sarebbe stato costoto e impegnativo per mantenersi quanto più possibile fedele e senza l’utilizzo di CGI massima. Avevamo già dato un primo sguardo alle tute e alle armature atomiche di Fallout con una precedente serie di immagini.

La coppia nella vita e nel lavoro di Lisa Joy e Jonathan Nolan, già al lavoro sulle ambientazioni finali e i parchi a tema di Westworld 5, sembrano aver centrato in pieno i contorni di Fallout, per cui fungono da produttori esecutivi mentre saranno Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner faranno da showrunner. Di seguito potete ammirare le tante foto, circolate su Reddit, del nuovo Vault 32 appositamente creato. Dal momento che il Vault in questione non è mai stato presentato in alcun capitolo dei videogiochi, non conosciamo lo stato del luogo quando verrà visitato dal nostro Viandante Solitario.



Cosa ne pensate di queste immagini? Ditecelo nei commenti!