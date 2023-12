Fallout, trailer in arrivo? Su YouTube parte il countdown!

Negli ultimi anni alcune produzioni ispirate a celebri videogiochi hanno saputo trasporre al meglio il materiale originale, è il caso del recente Five Night at Freddy's o della serie di pellicole dedicate a Sonic. Sembrerebbe quindi che la strada tracciata sia quella giusta e questo non può che farci ben sperare sulla serie Fallout.

qualcosa nelle ultime ore sembrerebbe essersi mosso per quanto concerne la trasposizione del videogame ideato da Bethesda Softworks.

Se infatti andate al video che vi abbiamo lasciato in calce a questa notizia, potete vedere come su You Tube sia stata programmata l'anteprima di un qualcosa dal titolo "Please Stand By", con in copertina l'iconica schermata di caricamento di Fallout.

Di certo tutto questo non lascia spazio a dubbi, si tratterà di certo di un primo contenuto video dedicato alla nuova trasposizione per il piccolo schermo, ma la domanda è: che cosa sarà di preciso? Un primo trailer? Un semplice Teaser? Basterà aspettare solo un altro po' per scoprirlo!

Voi che ne pensate?