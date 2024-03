Fallout: dalla trama ai personaggi, tutto ciò che dovete sapere sulla serie tv Prime Video

Dopo aver ammirato le nuove foto ufficiali di Fallout e in vista dell'avvicinarsi della data d'uscita, vi proponiamo un rapido riepilogo sull'attesissima serie tv di Prime Video basata sull'omonima saga di videogame.

Creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, autori di Westworld, Fallout è ambientata 200 anni dopo l’apocalisse, quando i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici noti come Vault in cui l'umanità è stata rintanata per due secoli sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle: ad aspettarli scopriranno un nuovo universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento, popolato dalle nuove generazioni di coloro che non hanno trovato posto nei Vault e da altre creature nate dopo l'apocalisse nucleare.

Il cast di protagonisti di Fallout è formato da Ella Purnell nel ruolo di Lucy, un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano e dalla natura pacifica e idealista che viene messa alla prova quando alcune persone faranno del male ai suoi cari, Aaron Moten nel ruolo di Maximus, un giovane soldato che nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio, che ha l'obiettivo di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, Walton Goggins nel ruolo de 'Il Ghoul', uomo mutante dal tragico passato che oggi sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie e infine Kyle MacLachlan nel ruolo del Soprintendente Hank, leader del Vault 33 e padre di Lucy.

Fallout sarà disponibile dal 12 aprile 2024, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Da notare, prima di darvi appuntamento al prossimo articolo, che i creatori hanno promesso una sorta di Fallout 5 agli amanti dei videogame, con una storia totalmente originale che non adatterà nessuna delle trame dei precedenti episodi.