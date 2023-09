Fallout, trapela online il teaser trailer della serie Prime Video: ecco cosa mostra

Il primo teaser trailer di Fallout, la serie tv di Prime Video basata sul famoso videogame targato Bethesda, in queste ore è trapelato online con un leak sul social network X.

Si tratta dello stesso filmato promozionale presentato qualche settimana fa alla Gamescon, che però la piattaforma di streaming on demand Prime Video non ha ancora diffuso in via ufficiale sui propri canali: per questo motivo non lo troverete all'interno dell'articolo, ma la descrizione del teaser trailer di Fallout può essere letta comodamente cliccando sul link evidenziato.

Ricordiamo che la serie tv di Fallout targata Prime Video approderà sulla piattaforma di streaming on demand di proprietà di Amazon nel corso del 2024, anche se al momento della stesura di questo articolo il progetto non ha ancora una data d'uscita specifica. La serie - adattamento tv della saga di videogame che ha fatto storia - è interpretata da Kyle MacLachlan, leggendario attore 'lynchiano' di Velluto Blu, Dune e Twin Peaks, ma anche da Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Ella Purnell (Yellowjackets) e Walton Goggins (The Hateful Eight). Il fratello e co-sceneggiatore di Christopher Nolan, Jonathan Nolan, ha diretto il primo episodio della serie, con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner che hanno guidato la produzione in qualità di showrunner. Insieme a Nolan, anche la co-creatrice di Westworld Lisa Joy e la produttrice Athena Wickham sono accreditate come produttori esecutivi della serie, insieme al game director di Bethesda Game Studios Todd Howard e James Altman di Bethesda Softworks.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, rimanete con noi.