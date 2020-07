Fallout, clamoroso! In arrivo la serie TV Amazon dai creatori di Westworld: il trailer

Il mondo di Fallout è finalmente pronto a sbarcare sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato da Deadline, Jonathan Nolan e Lisa Joy sono al lavoro su una serie TV basata sul celebre franchise videoludico per Amazon Prime Video.

Si tratta del primo grande progetto dei creatori di Westworld da quando hanno firmato il mega accordo con Amazon Studios per lo sviluppo di titoli destinati al servizio streaming. I due autori produrranno la serie in collaborazione con Bethesda Softworks e Bethesda Game Studio, che per l'occasione ha pubblicato un breve teaser di annuncio.

"Fallout è una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi" hanno commentato Nolan e la Joy. "Ogni capitolo di questa storia folle e fantasiosa ci è costata innumerevoli ore che avremmo potuto trascorrere con la famiglia o gli amici. Perciò siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Todd Howard e il resto dei geniali folli della Bethesda per portare in vita questo gigantesco, sovversivo e grottesco universo con Amazon Studios."



Questo il commento di Todd Howard, produttore esecutivo di Bethesda Studios: "Nel corso degli ultimi dieci anni, abbiamo cercato diversi modi per portare Fallout sullo schermo. Ma è stato chiaro fin dal primo momento in cui ho parlato con Jonah e Lisa qualche anno fa, che loro e il team della Kilmer erano le persone giuste per farlo. Siamo dei grandi fan del loro lavoro e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con loro e Amazon Studios."



Ottime notizie dunque per i videogiocatori di tutto il mondo, che oltre alla serie HBO di The Last of Us e diversi progetti cinematografici, tra cui il film di Uncharted, potranno finalmente vedere su schermo un altro dei franchise più iconici e amati del medium.