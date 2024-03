Fallout uscirà settimanalmente o tutta insieme? La strategia di Prime Video vi sorprenderà

In seguito alla pubblicazione del trailer ufficiale di Fallout, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato la strategia di distribuzione dell'attesa serie tv tratta dalla famosa saga di videogame.

Molti fan nelle scorse settimane si sono domandati: Fallout uscirà settimanalmente oppure tutta insieme? Prime Video, come Netflix, in passato ha sperimentato non poco con le date d'uscita delle sue serie tv, optando molto spesso per un modello di rilascio settimanale per le sue serie tv di punta (Reacher, The Boys, Il signore degli anelli: Gli anelli del potere) o addirittura per quello mid-season, dividendo in due parti un'unica stagione (come visto recentemente con la serie animata Invincible 2).

Tuttavia, questa volta il modello sarà un altro ancora: è stato confermato dal comunicato stampa di presentazione del trailer, infatti, che su Prime Video Fallout uscirà tutta insieme in unico blocco di episodi: in data 11 aprile 2024 (tra l'altro, un giorno in anticipo rispetto a quanto precedentemente annunciato) tutti gli episodi della serie, 8 in totale, saranno subito caricati sulla piattaforma e resi disponibili alla visione per gli abbonati al servizio di Amazon.

Siete contenti di questa soluzione binge-watching? Avreste preferito un'uscita tradizionale? Diteceli nei commenti. Nel frattempo, recuperate il nostro speciale dedicato a tutto quello che dovete sapere su Fallout, dalla trama ai personaggi e i rispettivi attori.