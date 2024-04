Fallout, si può vedere la serie Amazon anche senza aver giocato i videogiochi?

Si può vedere Fallout senza aver giocato i videogiochi? È una domanda che sicuramente molti spettatori abbonati a Prime Video si staranno facendo in questi giorni, dato che il grande successo di Fallout ha portato la nuova serie tv sulla bocca di tutti.

La risposta è...ovviamente si: la serie tv creata dagli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e co-diretta e prodotta dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy è assolutamente aperta tanto ai fan della popolare saga di videogame Bethesda quanto ai neofiti. Poco importa se avete trascorso una quantità infinita di ore nelle Westland digitali del franchise o se non avete mai neanche tenuto in mano un joystick: Fallout di Prime Video è aperta a tutti, dato che racconta una storia totalmente originale solo ispirata al mondo di gioco al centro della saga e non fa riferimento ad eventi raccontati altrove.

Certo, non è detto che faccia al caso vostro: se non amate i mostro mutanti, la violenza splatter, i futuri post-apocalittici, le teste in decomposizione, i corpi che esplodono, le realtà retro-futuristiche anni 60 in cui tutti sono cordiali e si vogliono bene, l'umorismo dark, i ghoul e soprattutto le bombe nucleari, beh, probabilmente Fallout non è la serie che state cercando. In caso contrario, non pensate ai videogame e date alla serie Prime Video una possibilità!

