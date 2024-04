Fallout, un video raccoglie tutti gli 'Okey Dokey' di Ella Purnell! Quanti sono?

Fallout ha stupito i fan della saga videoludica e i neofiti della narrazione post-apocalittica presentata dai giochi grazie alla sua commistione di generi e al perfetto bilanciamento tra la sua bizzarra ironia e le atmosfere dark del racconto. Gli “Okey Dokey” esclamati dalla protagonista sono, in questo senso, rappresentativi del tono dell’opera.

Dopo aver riportato le statistiche S.P.E.C.I.A.L. dei tre protagonisti di Fallout, torniamo ad occuparci della serie tv, e in particolare del personaggio di Lucy, per condividere un montaggio, caricato su YouTube, di tutte le volte in cui l’eroina uscita dal Vault 33 si lascia andare al suo tipico Okey Dokey, esclamazione di consenso che la caratterizza mettendo in contrasto la sua natura naive con alcune particolari e difficili situazioni che sarà chiamata ad affrontare.

In effetti, nella clip si possono contare 5 volte in cui la protagonista ripete, in maniera diversa e quasi inconsapevole, quel motto capace di darle la carica e che riesce a fare da specchio ai cambiamenti cui sia andata incontro nel corso della serie, dopo aver conosciuto e affrontato i pericoli del mondo al di fuori del bunker in cui ha vissuto tutta la propria esistenza.

L’ennesima riprova, dunque, dell’attenzione posta nella scrittura di una serie che è stata in grado di mostrare piuttosto che raccontare, nel più classico dei dettami di una narrazione ben costruita.

In attesa di contare gli strani Ok di Lucy della seconda stagione e, soprattutto, di capire se la Zona Contaminata non cambierà definitivamente anche il suo modo di esprimersi, vi lasciamo alla nostra recensione di Fallout.

