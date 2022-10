Fallout: primo video dal set con armatura atomica! Jonathan Nolan beve una Nuka

Primo video in assoluto (ufficiale) per la serie su Fallout diretta dall'acclamatissimo Jonathan Nolan, già dietro a Westworld e a molte sceneggiature del fratello Christian. Una featurette che vede persino l'intervento del gigante di Bethesda, Todd Howard. Nel video dal set vediamo la wasteland desertica... e un'armatura atomica!

Finora solo foto leak dal set di Fallout (e nessun video). Poi, solo qualche giorno fa, le prime immagini ufficiali del nuovo Vault di Fallout da cui la serie Amazon dovrebbe avviare il suo arco narrativo, come accaduto storicamente per i capitoli del franchise videoludico. Ogni nuovo dettaglio rivelato suggeriva agli spettatori – e ai cultori del videogioco soprattutto, un vero capolavoro del settore – una fedeltà mai vista nei costumi e nelle scenografie. Ma considerata la complessità dei vari moduli, soprattutto vista la (giusta) decisione di non ricrearla in CGi, prima di poter essere sicuri serviva il filmato di un’armatura atomica in azione.

Ora, per quanto breve all’interno della prima featurette resa pubblica da Amazon, possiamo dare un fugacissimo sguardo a quella che sembra essere una T-45, nell’atto di passare l’iconica Nuka Cola a Jonathan Nolan in persona. Ma a parlare nel video che trovate in cima all’articolo è anche lo storico Todd Howard, che afferma: "Quando pensiamo a Fallout e al suo futuro nei videogiochi, ovviamente ci saranno molti nuovi capitoli. Nel prossimo futuro però, qualcosa di completamente nuovo e di cui sono super entusiasta è lo show televisivo".

Racconta poi Howard: "Molti produttori cinematografici dicevano: 'Ehi, questo sarebbe un film fantastico, fantastico'. E per oltre 10 anni abbiamo detto di no. Semplicemente non era la soluzione giusta". Ora sembra invece che tutto abbia trovato una quadra, soprattutto agli occhi dei giocatori e degli spettatori, che hanno avuto solo buone parole sulla base del materiale visto finora che, va detto, era davvero ridotto. Ma da una coppia come Jonathan Nolan e Lisa Joy non potevamo aspettarci nulla di meno!

Quali le vostre impressioni? Ditecelo nei commenti!