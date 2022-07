Fallout, primi video dal set della serie Amazon: il Super-Duper Mart prende vita!

Uno dei videogiochi maggiormente noti degli ultimi anni, Fallout, è pronto a debuttare sul piccolo schermo grazie ad Amazon Prime Video. Sul web sono comparsi dei nuovi video dal set del live action che si concentrano su una location piuttosto nota agli appassionati della serie videoludica: Super-Duper Mart!

El Bakon's Sweet Spot ha condiviso su YouTube un paio di video dal set a Staten Island - Jonathan Nolan dirige il pilot di Fallout - che mostrano il Super-Duper Mart, una catena di supermercati immaginaria proveniente dall'universo di Fallout. Si tratta di una rappresentazione piuttosto accurata, con il logo del negozio visibile in Fallout 4, uscito nel 2015.



Nel parcheggio è possibile vedere anche un paio di veicoli in stile retrò e d'epoca. Il Super-Duper Mart è stato introdotto inizialmente nel 2008 in Fallout 3, il primo della serie realizzato da Bethesda, attuale proprietaria del franchise.

I giocatori di Fallout conoscono bene il Super-Duper Mart, nel quale si dipanano diverse fasi del gioco, sia nella terza che nella quarta versione del gioco.



La presenza di Super-Duper Mart potrebbe essere un indizio implicito dell'ambientazione della serie tv sulla costa orientale perché nella trama non si conoscono supermercati di quella catena sulla costa occidentale. D'altronde le riprese della serie si svolgono a New York, un ulteriore indizio che suona come conferma.



Per quanto riguarda il cast artistico, anche Kyle MacLachlan reciterà in Fallout, insieme a Walton Goggins.