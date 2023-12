Fallout, altro che videogame: per Jonathan Nolan la serie tv sarà il vero Fallout 5

In questi giorni Prime Video ha svelato il primo trailer di Fallout, l'attesissima nuova serie tv dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy basata sull'omonimo videogame Bethesda, ma durante l'evento del CCXP sono arrivate anche le prime informazioni sul progetto.

Durante il panel dedicato alla serie, tenutosi sull’iconico Thunder Stage del CCXP, il regista ed executive producer Jonathan Nolan e il co-showrunner Graham Wagner, insieme ai protagonisti di Fallout Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, hanno rivelato maggiori dettagli sull’epica serie post-apocalittica. Pur sottolineando di non voler condividere troppo sulla storia, ad esempio, Jonathan Nolan e Graham Wagner hanno rivelato di considerare la serie tv di Fallout come un vero e proprio Fallout 5, in riferimento alla numerazione della saga videoludica originale, che escludendo gli spin-off ad oggi si è spinta fino a Fallout 4. Questo perché, come confermato in precedenza, Fallout di Prime Video racconterà una storia originale e non adatterà quella di uno dei tanti videogiochi pubblicati da Bethesda nel corso degli anni.

"Non siamo partiti dai personaggi dei giochi. Ci siamo detti: 'Questo è il nostro Fallout 5'. L'obiettivo fin dall'inizio è stato quello di creare una nuova installazione della saga. Non voglio fare spoiler, ma la storia sarà totalmente originale".

Fallout uscirà il 12 aprile, in esclusiva su Prime Video. Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Fallout.