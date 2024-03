Fallout, il videogioco prende vita: lo spettacolare trailer della serie tv Prime Video

Dopo il nuovo poster di Fallout, ecco che finalmente è stato pubblicato online il trailer ufficiale della serie tv.

È adesso visibile sul nostro canale YouTube il nuovo trailer della serie TV Fallout ispirata all’omonimo videogioco. La clip si apre con Walton Goggins che ci introduce al Vault, per poi proseguire con la scoperta del mondo esterno. Questa la sinossi ufficiale: “Basata su una delle più importanti serie videoludiche di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e di chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'apocalisse, gli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale ambiente radioattivo che i loro antenati si sono lasciati alle spalle. Ciò che scoprono uscendo li lascia sconvolti: trovano un universo incredibilmente complesso, ridicolmente strano e altamente violento ad attenderli. Dai produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, i creatori di Westworld, con Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e molti altri. Tutti gli episodi arriveranno l'11 aprile su Prime Video.”

Manca solamente poco più di un mese all’uscita di una delle serie più attese dell’anno. Uno show che, secondo i creatori, sarà un vero e proprio Fallout 5. E voi siete curiosi di vedere la nuova serie Amazon Prime Video? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.