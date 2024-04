Fallout, Walton Goggins: 'Ecco cosa vuol dire recitare senza naso'

Dopo la quasi ufficialità della seconda stagione di Fallout, entriamo nel dietro le quinte della serie e approfondiamo il personaggio del Ghoul di Walton Goggins.

L’esperto attore si è dovuto cimentare nell’ardua impresa di interpretare un personaggio particolare caratterialmente, ma soprattutto fisicamente. Goggins è conosciuto per il suo forte accento degli Stati uniti del sud, e alla domanda di cinemablend che gli chiedeva se il make-up della testa del ghoul, priva di naso, avesse in qualche modo influito sul suo accento, l’attore di Fallout ha risposto così:

“Lo ha fatto davvero, amico. Lo ha fatto ogni giorno. Appena l'ho indossato per la prima volta (la testa del costume), sono uscito da solo e ho dovuto lavorare da solo per capire cosa fosse possibile fare. Giusto? È come fare un giro di prova su una ca**o di Lamborghini o qualcosa del genere. Chi è questo personaggio? Quella prima sessione, sai, da solo per un'ora e mezza, un paio d'ore da solo, al sole e all'ombra. Ho iniziato a farmi un'idea. Ma è stato solo dopo la terza volta che ho iniziato a capire davvero come funziona.”

L’attore è successivamente passato dalla testa al resto del costume: “E poi ho pensato: "Ok, ho capito come fare". Sto iniziando a comprendere. E poi ho indossato i vestiti senza il trucco. Ok, non va bene. Non va bene. Oooh. Con Amy Westcott e Jonah [Nolan] dicevamo: “Questo è giusto. Questo è quello giusto. Questa è la giacca, perfetto, è proprio lui”. Tutto sembrava perfetto. Poi l'ultimo pezzo erano i denti che dovevo mettere in bocca, e lì tutto è andato a pu**ane”. Qui potrete leggere le prime reazioni a Fallout dopo l’anteprima a Cannes.

