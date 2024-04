Fallout, Walton Goggins non aveva idea del significato di quella frase finale

In attesa della seconda stagione di Fallout, un attore della serie è tornato a parlare della sua interpretazione e di una frase iconica da lui detta, riportata nella serie direttamente dal videogame, e di cui non sapeva assolutamente il significato.

Stiamo parlando di Walton Goggins, interprete del Ghoul all’interno della serie Amazon Prime video. Verso la fine dello show, il personaggio dice questa frase: “La guerra non cambia mai”, una battuta iconica per i giocatori di Fallout. L’attore, in un post sul suo profilo Instagram, ha ripreso l’articolo di QG in cui rivela di essere rimasto all'oscuro per parecchio tempo a proposito dell’importanza di quella frase. Queste le sue parole:

“"La guerra. La guerra non cambia mai..." pronunciata dal grande Ron Pearlman. Non avevo idea di quanto quelle parole fossero iconiche per i giocatori di questo gioco. Pensavo che Graham e Geneva avessero scritto una delle migliori battute di dialogo che mi sia capitato di pronunciare nel corso della mia carriera. Purtroppo mi sbagliavo. Non l'ho chiesto e non me l'hanno detto. E sono felice di non averlo fatto. Se lo avessi saputo, forse non le avrei dette, perché nessuno può replicare una battuta pronunciata da Ron. Mio figlio è un giocatore. Io no. Quando si è presentata questa opportunità ho deciso di non giocare a FALLOUT perché sentivo che al tavolo doveva esserci qualcuno che fosse critico nei confronti di queste scene senza avere il peso della responsabilità di farle bene. Volevo mantenerci onesti... per assicurarmi che queste scene si reggessero da sole (sapevo che Jonah e Bethesda ci coprivano le spalle quando si trattava di dettagli) @perlmutations è un vecchio amico e uno dei migliori del gioco. Non le ho dette bene come lui... ma le ho dette lo stesso. Grazie a Jack e @gq per la chiacchierata.”

Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Fallout.

