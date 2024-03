Fallout, Walton Goggins: scoprite com'è nato il personaggio del Ghoul

Il Ghoul è uno dei personaggi che più hanno attirato l’attenzione dei fan della saga videoludica alla visione dei vari trailer dedicati a Fallout. Walton Goggins, l’interprete chiamato a portare in scena l’essere mutato a causa delle radiazioni, ha raccontato il lavoro dietro la realizzazione del suo azzeccato e curato aspetto.

Dopo aver parlato dell’aspetto del franchise che la serie su Fallout vuole assolutamente rispettare, torniamo ad occuparci dello show televisivo che debutterà su Amazon Prime Video l’11 aprile 2024 per riportare le parole dell’attore di The Hateful Eight e Predators, riguardo la complessa ed efficace opera di trasformazione attuata per costruire l’aspetto del Ghoul.

Durante un’intervista con Bloody Disgusting, il nativo di Birmingham, in Alabama ha spiegato: “Ci sono state molte discussioni tra Graham, Genva, Jonah e me su come volevamo che fosse. Volevamo che il pubblico non fosse disgustato dall’esperienza visiva, ma che si concentrasse davvero sui dettagli. E l’abbiamo fatto, tre o quattro volte. Vincent Van Dyke ha realizzato l’opera e un mio caro amico, Jake Garber l’ha applicata. Abbiamo imparato molto in questo processo. Poi siamo arrivati dove siamo arrivati. È stata un’esperienza straordinaria. All’inizio è stato scoraggiante, ma sono molto felice che sia andata come è andata".

Quindi l’attore ha spiegato come sia stato convinto da subito a entrare a far parte del progetto: “Credo che ad un certo punto, dopo tre o quattro minuti della prima videochiamata che abbiamo fatto ho detto: ‘Sentite, ci sto. Ci sto a prescindere’. E quando loro mi hanno chiesto se non volesse sapere che ruolo avrei avuto, io ho risposto che fosse irrilevante e che ci sarei stato”.

Nella stessa intervista, i creatori della serie hanno spiegato come all’idea di costruire il personaggio del Ghoul abbiano immediatamente pensato a Goggins per la parte, ritenendolo capace di dare vita a un personaggio spaventoso e allo stesso tempo in qualche modo divertente.

In attesa di poterci tuffare nel mondo post-apocalittico della nuova serie, vi lasciamo alle parole di Jonathan Nolan su Fallout.

