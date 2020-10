La Famiglia Addams, Tim Burton e i creatori di Smallville al lavoro sulla serie TV

Dite la verità, nella vostra mente è già partita l'iconica sigla de La Famiglia Addams. Beh, è comprensibile, e anche appropriato (non solo perché si avvicina Halloween), dato che è in fase di sviluppo una nuova serie TV con protagonisti proprio gli Addams, cortesia di Tim Burton e i creatori di Smallville.

Ne hanno fatta di strada i personaggi creati da Charles Addams nell'ormai lontano 1938!

Tra fumetti, giochi, serie tv, film , musical e quant'altro, Gomez, Morticia, Zio Fester, Mercoledì e gli altri indimenticabili membri della Famiglia Addams hanno accompagnato una generazione dopo l'altra, fino ad arrivare alla sua più recente iterazione, il film d'animazione del 2019 targato MGM , di cui è già pronto il sequel (qui trovate il trailer di La Famiglia Addams 2).

Ma se al cinema abbiamo già una nuova versione, in tv è da un po' che mancano le avventure della famiglia più pazza che c'è (dai tempi de La Nuova Famiglia Addams, degli ultimi anni '90), e a questa mancanza non si poteva non rimediare.

Ecco che allora Tim Burton, Alfred Gough e Miles Millar si stanno preparando a produrre una nuova serie live-action che potrebbe sbarcare su Netflix (uno degli outlet favoriti tra quelli interessati all'acquisto della serie, sembrerebbe). Il focus dello show sarebbe Mercoledì, e l'azione si svolgerebbe ai giorni nostri, raccontata attraverso la prospettiva della ragazza.

Al momento non è chiaro se Burton sarà solo produttore esecutivo della serie, poiché secondo Deadline, questi sarebbe in trattative per dirigerne anche tutti gli episodi. Gough e Millar, invece, faranno da sceneggiatori e showrunner del progetto.

Questo è tutto ciò che sappiamo finora in merito, ma restiamo un attesa di ulteriori dettagli.