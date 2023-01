La famiglia Bradford, Adam Rich è morto: addio al piccolo Nicholas della serie

Adam Rich, ex giovane star della serie televisiva targata ABC, La famiglia Bradford, è scomparsa il 7 gennaio, secondo quanto riportano i media americani. Rich aveva 54 anni. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sulle cause della morte dell'uomo, trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles.

Adam Rich interpretò per cinque stagioni il ruolo del piccolo Nicholas Bradford, ottavo e ultimo figlio di Tom (Dick Van Patten) e Joan (Diana Hyland), nello show prodotto da Lorimar Television. La serie racconta la storia di Tom Bradford - Dick Van Patten è scomparso nel 2015 - vedovo e padre di otto figli che inizia una nuova relazione con un'insegnante, interpretata da Betty Buckley.



La serie ha rappresentato il trampolino di lancio per diverse future celebrità come Mark Hamill - l'attore ha confessato qualche anno fa di non guardare molto il franchise di Lucas; Mark Hamill non rivede Star Wars dal 1997 - poco prima di essere ingaggiato per il ruolo di Luke Skywalker. Diana Hyland dovette lasciare la serie dopo soli quattro episodi a causa di una grave malattia che la portò alla morte nel 1977, a soli 12 giorni dalla messa in onda del primo episodio.

Adam Rich partecipò a tutte le cinque stagioni e il piccolo Nicholas rappresentò un mix vincente di ingenua ironia infantile e insolito acume. Inoltre, il look del piccolo Bradford divenne iconico tra i ragazzini dell'epoca.



Due volte vincitore dello Young Artist Award, Adam Rich vinse il premio come miglior giovane attore in una serie tv nel 1981. L'attore comparve anche in altre serie tv come Love Boat, CHiPs, L'uomo da sei milioni di dollari, Fantasilandia, A cuore aperto e Baywatch. Nel corso degli anni diradò le sue apparizioni sullo schermo, ritirandosi nel 1993. Nel corso della propria esistenza fu vittima di diverse dipendenze e venne arrestato per violazione di domicilio in una farmacia. Dopo anni trascorsi in riabilitazione subì un nuovo arresto nel 2002.

Diverse star degli anni '70 e '80 hanno ricordato l'attore, da Corey Feldman a Chad Lowe e Todd Bridges. Lowe in particolare l'ha ricordato con queste parole:"Ai suoi tempi non c'era una star bambina più grande. Nel corso della vita è stato molto aperto sui suoi problemi di salute mentale. In tutto questo, Adam è sempre stato un ragazzo dolce e di buon cuore".