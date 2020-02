La famiglia Disney+ si allarga: annunciate due nuove serie Marvel!

L'ultima ora è all'insegna delle novità di casa Disney e Marvel e se avete creduto che con l'annuncio delle premiére di WandaVision e Falcon and The Winter Soldier le sorprese fossero finite vi sbagliavate di grosso: Bob Iger ha appena confermato che i Marvel Studios stanno attualmente lavorando su 10 serie... Ma non ne avevano annunciate solo 8?

No, decisamente i conti non tornano, ma per una volta la cosa potrebbe giocare a nostro favore, tanto da mettere quasi in ombra i recenti aggiornamenti arrivati dalla House of Mouse.

Attualmente le serie più prossime al debutto sono quelle che vedranno protagonisti Sebastian Stan, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen e Paul Bettany e, anche se non è ancora stata annunciata una data d'uscita, l'apparizione di Loki (Tom Hiddleston) al Super Bowl fa sperare in una distribuzione non troppo lontana.

Le altre serie confermate e attualmente in produzione sono What If ...?, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk il ché lascia liberi ben due slot per serializzazioni ancora ignote.

Alcuni rumor già suggeriscono che si tratti di due show antologici che narrerebbero i dietro le quinte delle produzioni Marvel e di come personaggi, storie, e mondi si siano fusi negli anni per darci il MCU che oggi conosciamo.

Ad essere certa è invece la data d'uscita di The Mandalorian 2, altra grande rivelazione dell'ultim'ora.