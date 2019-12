La famiglia Hargreeves di The Umbrella Academy vi augura buon Natale. Foto

Proprio a inizio mese, Netflix e i protagonisti dell'amatissima The Umbrella Academy ci informavano della fine delle riprese della seconda stagione della serie della piattaforma streaming tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Ba, e nel pieno della post-produzione gli interpreti dello show ci augurano Buon Natale.

Lo fanno attraverso una foto ufficiale scattata e postata dai social di Netflix. C'è proprio tutta la famiglia Hargreeves al completo, dal Numero 1 al Numero 7. Sono Tom Hopper (Luhter), Ellen Page (Vanya), Robert Sheehan (Klaus), Emmy Raver-Lampman (Allison), David Castaneda (Diego), Aidan Gallagher (Numero 5) e Justin H. Min (Ben). Sono bellissimi e tutti in posa con maglioni natalizi vari, ognuno con delle scritte differenti. Siamo felici che all'interno della produzione, sul set e al di fuori di esso si sia creato un legame molto speciale tra i protagonisti, che compaiono spesso insieme in delle foto via social.



La seconda stagione di The Umbrella Academy è attualmente in fase di post-produzione e dovrebbe arrivare su Netflix nei primi mesi del 2020, probabilmente tra marzo e aprile. Al momento non c'è alcun tipo di materiale promozionale dello show, ma è il solito modello comunicativo di Netflix, che comincia a promuovere un prodotto uno o due mesi dalla sua uscita ufficiale.



Vi lasciamo alla recensione della prima stagione di The Umbrella Academy.