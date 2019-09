La Famiglia McKellan rinnovata su Netflix per la seconda stagione

Nella giornata di oggi Netflix ha annunciato di aver rinnovato La famiglia McKellan (titolo originale Family Reunion) per la seconda stagione. Continuano così le avventure dei McKellan, assicurando ai fan risate e divertenti equivoci come nella prima stagione, uscita in Italia lo scorso luglio.

Family Reunion, creata da Meg DeLoatch (anche showrunner e produttrice esecutiva), prende le mosse dal trasferimento dei McKellan da Seattle, nello stato di Washington, a Columbus, in Georgia, per avvicinarsi alla famiglia allargata. La nuova vita si rivelerà più difficile del previsto, e le nuove usanze (per esempio le lunghissime funzioni religiose degli Stati del Sud o la cucina casalinga di M'Dear) saranno ostiche da recepire, facendo sentire i protagonisti dei pesci fuor d'acqua e dando vita a spassose gag e situazioni imbarazzanti.

Il cast de La famiglia McKellan è composto da Loretta Devine nel ruolo di M'Dear, Tia Mowry-Hardrict nella parte di Cocoa, Anthony Alabi nei panni di Moz, Talia Jackson nel ruolo di Jade, Isaiah Russell-Bailey nella parte di Shaka, Cameron J. Wright nel ruolo di Mazzi e Jordyn Raya James nei panni di Ami.

I primi dieci episodi della serie sono arrivati in streaming in Italia lo scorso luglio. In attesa della seconda stagione, i fan potranno gustarsi uno speciale di Natale, in uscita il 9 dicembre, e gli ultimi episodi della prima stagione, da gennaio 2020.

Nel catalogo italiano di Netflix è in arrivo anche South Park, mentre nel prossimo futuro è in programma Living Undocumented, docufiction sull'immigrazione prodotta da Selena Gomez.