Tutto in famiglia, la piccola Kady è cresciuta: Parker McKenna Posey è diventata mamma!

Tutto in famiglia è stata una di quelle sit-com capace di catturare l'attenzione di un'intera generazione di spettatori del piccolo schermo, ben oltre la durata effettiva della serie prodotta dal 2001 al 2005. Tra i personaggi più amati dello show spiccava la piccola di famiglia, Kady, interpretata da Parker McKenna Posey.

Come spesso capita con personaggi che entrano a far parte dell'immaginario popolare e nel cuore degli spettatori, rendersi conto che il tempo passa anche per i beniamini del grande e del piccolo schermo, per certi fan è decisamente traumatico.

E ovviamente anche Parker McKenna Posey è cresciuta, e nei giorni scorsi è diventata mamma per la prima volta.



L'attrice ha dato alla luce una bambina di nome Harley, avuta con il compagno Jay Jay Wilson. Entrambi hanno condiviso la propria felicità sui social con video e foto che documentano la gravidanza e l'avvenuta nascita della bambina.

Tutto in famiglia raccontava le vicende del nucleo familiare di Michael Kyle (Damon Wayans), composto dalla moglie Janet (Tisha Campbell-Martin), e dai figli Junior (George O. Gore II), Claire (Jennifer Freeman) e Kady (Parker McKenna Posey).



Negli ultimi anni Damon Wayans ha recitato in Lethal Weapon, serie nella quale ha avuto diversi problemi con la sua co-star Clayne Crawford.

La serie ha chiuso successivamente i battenti: Lethal Weapon è stata cancellata dopo tre stagioni.