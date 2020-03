La famiglia Pierce è nei guai nel promo de finale di Black Lightning 3

L'atteso finale di stagione dello show prodotto da The CW si era mostrato in una serie di foto di Black Lightning 3, adesso l'emittente televisiva ha voluto far felici tutti i fan condividendo un lungo video promo.

Trovate il filmato in calce alla notizia, come sapete è tutto pronto per l'avvincente sfida tra Black Lightning, personaggio interpretato da Cress Williams e Gravedigger, villain con il volto di Wayne Brady. La minaccia Markoviana ha dato del filo da torcere ai protagonisti dello show e dalle numerose scene ambientate a Freeland possiamo vedere come anche gli altri membri della famiglia Pierce dovranno affrontare delle serie sfide per la loro incolumità.

Presente nel finale di stagione sarà anche Damon Gupton, il detective Henderson per tutti gli appassionati dello show, che ha già annunciato che non farà più parte del cast delle puntate della quarta stagione della serie sul supereroe DC.

Come vi avevamo già segnalato l'episodio si intitolerà "The Book of War: Chapter Three Liberation" e andrà in onda in America nella giornata di oggi, 9 marzo. Se cercate altre indiscrezioni vi segnaliamo la sinossi ufficiale del finale di Black Lightning 3. Infine vi ricordiamo che l'opera è presente in Italia nel catalogo di Netflix e la terza stagione farà il suo debutto all'interno della piattaforma streaming a partire dal prossimo 26 marzo.