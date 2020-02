La famiglia Pierce è pronta a combattere nel nuovo teaser di Black Lightning

Abbiamo letto la sinossi ufficiale della puntata 14 di Black Lightning, adesso l'emittente televisiva The CW ha voluto condividere con i fan della serie un avvincente video teaser che ci permette di vedere una breve anticipazione dell'episodio.

Potete trovare il filmato della puntata intitolata "Book of War: Part One: Homecoming" in calce alla notizia, scopriamo quindi che la famiglia Pierce al completo sarà impegnata nella difesa di Freeland, minacciata dai misteriosi Markovians. Non resta che aspettare il prossimo 23 febbraio per vedere i protagonisti affrontare la nuova minaccia alla libertà di Freeland, recentemente sconvolta dagli eventi andati in onda nel crossover Crisi sulle Terre Infinite, conclusosi con l'arrivo di tutti i supereroi dell'Arrowverse, Black Lightning compreso, su Earth-Prime, che avrà delle conseguenze importanti nella trama dell'opera.

Le prime due stagioni dello show sono disponibili in Italia nel catalogo di Netflix, per adesso non è stata ancora annunciata la data di uscita delle avventure inedite della famiglia Pierce, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo quando le nuove puntate faranno il loro debutto tra le numerose serie DC presenti su Netflix. Parlando di supereroi dei fumetti, nel corso della terza stagione un famoso personaggio dei comics DC ha fatto il suo debutto in Black Ligthning.