La Famiglia Proud: Louder and Prouder, Disney+ rinnova la serie sequel per una stagione 2

Rivedremo ancora la Famiglia Proud, questo è sicuro. La piattaforma streaming Disney+ ha deciso di rinnovare per una seconda stagione il sequel della popolare serie anni 2000.

Ancora di ritorno, e ancora più orgogliosi.

I componenti della Famiglia Proud hanno già avuto un grande comeback quando Disney+ ha annunciato The Proud Family: Louder and Prouder, un sequel per la celebre serie animata che aveva accompagnato tanti millennial durante la propria infanzia e adolescenza, e ora faranno il bis.

Ancora più forti e ancora più orgogliosi saranno dunque Penny e il resto della sua famiglia, dato che vedremo una seconda stagione di The Proud Family: Louder and Prouder, e che accoglieranno tante guest star d'eccezione nel loro show: secondo l'annuncio ufficiale, infatti, tra questi troveremo il cantante e produttore Chance The Rapper, Gabrielle Union, Leslie Odom Jr., la cantante e ballerina Normani, la star di Glee Jane Lynch, Courtney B. Vance, la ginnasta Dominique Dawes, Gabby Douglas, Laurie Hernandez, l'attrice di The Last of Us Storm Reid, Maury Pvich, Liana Mendoza e Anthony Anderson.

La produzione dei nuovi episodi sarebbe già iniziata, mentre l'ultimo episodio della prima stagione di The Proud Family: Louder and Prouder arriverà il 20 aprile su Disney+.

E voi, avete già visto lo show? E siete contenti del rinnovo? Fateci sapere cosa ne avete pensato nei commenti.