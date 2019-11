La Famiglia Proud torna su Disney+ con dei nuovi episodi

Disney+ continua a fare leva sull'effetto nostalgia (e noi non ce ne lamentiamo di certo) e riporta sul piccolo schermo con dei nuovi episodi un'altra delle famiglie originali Disney, La Famiglia Proud.

Dopo la Famiglia McGuire torna anche La Famiglia Proud, e chissà che non ce ne siano altre per strada (noi votiamo per i Diffy, se mai da qualche parte ci fosse un sondaggio al riguardo). La serie tv animata targata Disney Channel debuttò in America nel 2001, e si concluse nel 2005 dopo la terza stagione.

In occasione di una reunion di genitori delle sitcom anni '90 avvenuta durante il talk show americano GMA3: Strahan, Sara & Keke, Keke Palmer ha chiesto a Jo Marie Payton (Otto sotto un Tetto, Mann and Wife), che nella serie animata prestava la voce al personaggio di Suga Mama, quanto somigliasse alla sua controparte televisiva. L'attrice ha allora risposto: "Parecchio, Suga è decisamente chi comanda in quella casa. È tutto ciò che ho da dire... Eccetto che Suga Mama sarà nei nuovi episodi che arriveranno a febbraio 2020".

"Sì, su Disney+!" ha poi aggiunto la Palmer.

In realtà si era parlato di un revival già quest'estate, quando l'attore interprete di Oscar Proud, Tommy Davidson, aveva accennato la cosa a WhereIsTheBuzz. Ma sentirlo dire su un network di proprietà Disney ha un'ufficialità ancora più... Ufficiale!

Nel cast de La Famiglia Proud potevamo trovare anche Kyla Pratt, Paula Jai Parker, Alisa Reyes, Karen Malina White, Soleil Moon Frye e Tara Strong. Non sappiamo se tutti torneranno per il revival, né chi saranno le new entry (nel caso, probabilissimo, che ne fossero).

Intanto, anche il creatore di Gargoyles spera in un rilancio della serie, sempre grazie a Disney+, dove sono attualmente disponibili in versione non censurata gli episodi del Gargoyles originale.