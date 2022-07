Me contro Te: La famiglia reale, Prime Video annuncia la serie tv dei Me contro te!

Oltre all'annuncio dello speciale natalizio di LOL Chi ride è fuori, durante l'evento Prime Video Presents la piattaforma ha svelato anche la nuova serie originale Me contro Te: La famiglia reale.

Me Contro Te – La Famiglia Reale, prossimo capitolo della fortunata saga con Luigi Calagna e Sofia Scalia, che ha registrato cifre incredibili al box office, vedrà i protagonisti 'spostarsi' sul piccolo schermo per una nuova incredibile avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Durante il soggiorno impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa.

Assieme a loro anche i tre nipoti della regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Ma ben presto i ragazzi scoprono il vero motivo della loro permanenza nella reggia: la regina li ha voluti lì per far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di due persone normali.

Prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros., e dai Me Contro Te, la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 settembre 2022.